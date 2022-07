Nervetti e Sundas (Atletica Piacenza) in evidenza all’Alpe Adria Athletic Games

In un’estate caldissima, anche grazie ai fantastici risultati dei Mondiali di atletica a Eugene in America, l’Atletica Piacenza prende ispirazione e porta due delle sue migliori atlete su palcoscenici molto importanti. Il weekend del 23 e 24 luglio si è tenuta a Trieste la manifestazione Alpe Adria Athletic Games, incontro internazionale per rappresentative che ha coinvolto L’Emilia-Romagna, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e la Slovenia.

Due atlete biancorosse sono state convocate per tenere alti i colori neroverdi emiliano romagnoli: l’azzurra Eleonora Nervetti e Adele Sundas, rispettivamente per la squadra u23 e u20. La sprinter biancorossa, fresca campionessa italiana e allenata da Giovanni Baldini, ha partecipato alla gara dei 200m, giungendo terza con l’ottimo tempo di 24”52. Buona tappa di avvicinamento ai prossimi appuntamenti per Eleonora, pronta ad affrontare l’ultima parte di stagione al massimo delle sue possibilità. Eleonora ha poi fatto parte della staffetta 4×100, capace di raggiungere la medaglia d’argento.

Bel risultato anche per Adele Sundas, allieva di Ennio Buttò, che si è confermata sulle sue ottime misure: con 3,35m Adele ha ottenuto la quarta piazza finale. Le due portacolori dell’Atletica Piacenza hanno contribuito alla vittoria della gara di squadra, che ha visto l’Emilia-Romagna trionfare sulle altre squadre partecipanti al bellissimo evento.