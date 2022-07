“Costruiremo insieme il nuovo welfare della città”

“Perché ho accettato l’incarico da assessore? Un po’ perché non si riesce dire no a Katia, ma soprattutto perché se ognuno di noi rimane nella sua comfort-zone nessuno va da nessuna parte. E quindi mi sono detta: questa cosa la devi fare”. A Nicoletta Corvi, direttore di Confcooperative Piacenza e vice presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, spettano le deleghe al welfare, tra i servizi più sotto pressione in questi anni di crisi. Nel dettaglio, le sue competenze sono Terzo settore, Contrasto alle povertà e alle fragilità, Politiche per la salute, Servizi sociali, Servizi all’infanzia (nidi e scuole dell’infanzia), Inclusione scolastica alunni disabili, Casa e emergenza abitativa, Famiglia.

“Mi sono detta ‘lo devi fare perché c’è bisogno, perché tu potrai condividere la tua esperienza con gli altri’ – ha detto Corvi sul palco dei Teatini – e poi perché fondamentalmente io credo moltissimo in due cose sostanziali: mi piace legare i fili dei rapporti interpersonali, tra le ideee, tra le persone e dei progetti, e mi piace superare gli ostacoli. Amo il rischio, mi piace avere visione, conoscere cose nuove e imparare a vedere le cose attraverso le diverse prospettive”. “Nella fattispecie, la prospettiva del welfare, viene costruita dalla comunità e non dall’assessore, così come neppure dal solo sindaco. Il welfare lo si costruisce assieme, quindi la sfida che mi si presenta davanti è quella di saper tessere con cura questi fili e rispondere ai bisogni della città”.