Nina Zilli e Max Pezzali fanno tappa in Valtrebbia al ristorante Costa Filietto. A condividere gli scatti dell’incontro, la pagina social del ristorante. Nina Zilli (al secolo Maria Chiara Fraschetta) in fin dei conti gioca in casa, essendo originaria di Piacenza, e avrà fatto da guida a Max Pezzali, reduce dai due mega concerti a San Siro per festeggiare i 30 anni di carriera. Per godere al meglio della bellezza delle valli piacentine, sia Nina che Max sono arrivati a bordo di una due ruote. Una Vespa in stile sixties per la cantautrice piacentina, una Harley decisamente rock per Max Pezzali.