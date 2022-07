“Non abbiam bisogno di parole”, il tour di Ron fa tappa a Castelsangiovanni all’interno del Valtidone Festival. Il concerto è in programma stasera, 11 luglio alle 21 e 15 in piazza XX Settembre. Ad accompagnare Ron, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno.

Quella di Ron è una delle carriere più importanti del panorama italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica cantautorale, di cui è protagonista indiscusso. Il suo straordinario percorso artistico viene celebrato in occasione dei 50 anni di attività con la pubblicazione dell’antologia “Non abbiam bisogno di parole”, contenente 67 brani tra i suoi più grandi successi e l’inedito “Più di quanto ti ho amato”. Artista raffinato e sensibile, Ron ha firmato tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Oltre ad aver vinto un Festival di Sanremo e un Festivalbar, è da sempre tra i protagonisti di grandi eventi, quali – giusto per citarne un paio – il tour di Banana Republic con Dalla e De Gregori nel 1979, e il Fab Four Tour con Pino Daniele, Francesco De Gregori e Fiorella Mannoia nel 2002.

Gli ultimi due singoli, “Abitante di un corpo celeste” e “Sono un figlio”, di recente pubblicazione, faranno parte di un nuovo lavoro in uscita a settembre.