Notti di Santa Chiara all’insegna della musica e dell’arte, il programma della settimana

Quarta settimana di eventi per Le notti di Santa Chiara. Il programma di luglio nell’ex convento sullo Stradone Farnese a Piacenza, messo a punto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano in collaborazione con le realtà culturali piacentine, prosegue all’insegna della musica. Il cartellone offre tre serate molto attese e molto differenti tra loro: il concerto di Fabio Concato, il silent concert ILLUMINO e l’esibizione della blues girl americana Samanta Fish. In più, ci sarà un appuntamento speciale: la presentazione del grande murale realizzato in queste settimane dallo street artist Antonio Cotecchia in collaborazione con gli studenti piacentini, e ora terminato ed esposto al pubblico.

Martedì 12 luglio – ore 21.30

FABIO CONCATO

Feat. Carovana Tabù

Concato è uno dei cantautori italiani più amati e a Piacenza proporrà i suoi grandi successi rivisitati in chiave jazz. Sarà un percorso inedito lungo 45 anni di carriera, attraverso i suoi classici come “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “Sexi tango”. L’artista milanese, al secolo Fabio Bruno Ernani Piccaluga, sarà affiancato dai Carovana Tabù, una band formata da otto giovani musicisti: Stefano Proietti (pianoforte), Andrea Albini (chitarra), Nicole Brandini (basso), Davide Di Giuseppe (batteria), Giacomo Cazzaro (sax alto), Federico Limardo (sax tenore e soprano), Tony Santoruvo (tromba e flicorno), Giulio Tullio (trombone). In collaborazione con Piacenza Jazz Club. Il concerto è SOLD OUT. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Auditorium di XNL (via S. Franca, 36).

Giovedì 14 luglio – ore 21.30

Silent concert ILLUMINO

“ILLUMINO, concerto di luce a Santa Chiara” rappresenta un’esclusiva targata Consulta degli Studenti in collaborazione con Associazione Diciottotrenta. Un vero e proprio concerto al piano, ascoltabile in cuffia, dedicato ai Queen. Grazie ad Andrea Bevilacqua, l’artista al quale è stato affidato il compito di reinterpretare e riarrangiare alcuni dei pezzi della band, i partecipanti potranno rivivere alcuni dei brani che hanno fatto la storia della musica rock. L’evento è SOLD OUT; in caso di maltempo sarà annullato.

PRESENTAZIONE DEL MURALE realizzato dall’artista ANTONIO COTECCHIA con gli studenti

Prima dell’inizio di ILLUMINO sarà presentato e raccontato il grande pannello murale realizzato dall’artista e street artist Antonio Cotecchia con la collaborazione degli studenti delle scuole superiori piacentine. Conclusa la parte strettamente creativa, l’iniziativa (messa a punto con l’organizzazione della Consulta degli Studenti) è visibile nell’area degli spettacoli e in occasione della serata del 14 luglio sarà presentata al pubblico con il coinvolgimento dei suoi autori.

Domenica 17 luglio – ore 21.30

Concerto rock blues

SAMANTHA FISH

Cantautrice americana considerata la blues girl più talentuosa dei nostri tempi, Samanta Fish arriva per la sua unica data italiana del 2022. Classe 1989, originaria di Kansas City, ha esordito una decina di anni fa con “Girls With Guitars”, debutto discografico che da subito l’ha imposta tra le protagoniste del blues al femminile. Del 2021 è l’album “Faster”, uscito per Rounder Records, che ne ha dimostrato la capacità di dialogare con altri generi musicali, in una dimensione sonora articolata e stratificata con altri generi musicali. Evento in collaborazione con Fedro. L’ingresso è a pagamento. Biglietti su circuito TicketOne o acquistabili in cassa la sera del concerto. Info: Fedro Tel. 366 2893801 – info@fedrocooperativa.com. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia, 12).