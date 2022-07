Nubifragio nel piacentino, Crédit Agricole Italia attiva plafond per le aziende colpite

Mentre è ancora in corso la conta dei danni causati dal violento nubifragio che nella notte del 26 luglio ha colpito i comuni della Valtidone e una vasta area intorno alla città di Piacenza, insieme ai territori dell’Oltrepò Pavese come Broni e Stradella, Crédit Agricole Italia, istituto bancario di riferimento del territorio, è già sceso in campo per assistere finanziariamente le aziende agricole locali.

La Banca ha attivato, in particolare, delle linee di credito a condizioni vantaggiose per l’immediato ripristino delle attività produttive e per garantire la liquidità necessaria agli imprenditori, con particolare attenzione al comparto vitivinicolo, storicamente l’attività agricola trainante dell’intera zona. I finanziamenti verranno erogati a valere su un plafond dedicato e con un iter burocratico semplificato per accelerare i tempi di concessione, offrendo un segnale di vicinanza concreta al mondo produttivo e agricolo piacentino e dell’Oltrepò Pavese, già provato da settimane di siccità e ora alle prese con una ulteriore emergenza originata dai cambiamenti climatici in atto. (nota stampa)