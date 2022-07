Nuoto, due giovani della “Nino” staccano il pass per gli italiani ragazzi

Da venerdì 22 a domenica 24 luglio si sono svolti a Lodi nella piscina “Faustina Sporting Lodi” i Campionati Regionali Estivi Categoria Ragazzi e per la Nino Bixio di Piacenza hanno partecipato 8 atleti. La categoria Ragazzi comprende le ragazze nate 2008 e 2009 e i ragazzi nati 2006, 2007 e 2008. Dopo due anni di pandemia, si cerca un ritorno alla normalità anche con le modalità di svolgimento di questi campionati. Era infatti dal 2019 che non si disputavano le gare nuotando le serie al mattino e le finali al pomeriggio. Finali che vengono conquistate dai primi 20 tempi: i primi dieci accedono alla Finale A e i tempi dall’undicesimo al ventesimo, disputano la Finale B.

I nuotatori della Nino Bixio hanno conquistato 3 Finali A: Elena Zilli si è qualificata 6^ nella Finale A dei 100 rana col tempo di 1’16”10 e Fabio Ricci si è qualificato 9° sia nella Finale A dei 50 stile libero col tempo di 24”81, che nella Finale A dei 200 stile libero col tempo di 1’59”89. Ed è proprio grazie a queste prestazioni che Zilli, con i 100 e 200 rana, e Ricci, con i 50 e i 100 stile libero, hanno staccato il pass per la partecipazione ai Campionati Italiani di Categoria Ragazzi a Roma al Centro Federale Pietralata dal 2 al 4 agosto. Per una società piccola come la Nino Bixio, la partecipazione ai Campionati Nazionali non è scontata né di poco conto, anzi è un grande risultato, anche perché la società piacentina è presente ormai costantemente a queste manifestazioni, dopo lunghi anni di assenza in passato. Per il numero di atleti che conta, è notevole anche la percentuale di finali regionali disputate.

Cinque, infatti, le Finali B conquistate: hanno vinto la Finale B, arrivando quindi di diritto undicesimi, Elena Zilli nei 200 rana, col tempo di 2’47”04, e Luca Trespidi nei 100 delfino, col tempo di 59”53; secondo posto nella Finale B dei 100 stile libero per Fabio Ricci (54”86); Sara Trespidi è arrivata 7^ nella Finale B dei 200 delfino (2’35”25) e ancora Luca Trespidi è arrivato quarto nella Finale B dei 200 delfino (2’16”74). Buoni risultati di squadra anche per le staffette presentate dalla società piacentina, a coronamento di una stagione in cui i ragazzi hanno lavorato con impegno e unione, creando un bel gruppo affiatato. Ottimo decimo posto totale per la 4×200 stile libero maschile, composta da Fabio Ricci, Spiridion Libofsha, Matteo Zilli e Luca Trespidi col tempo di 8’29”80. Sempre i 4 ragazzi della Nino Bixio hanno chiuso al 13° posto la staffetta 4×100 stile libero col tempo di 3’52”25 e al 14° posto la staffetta 4×100 mista col tempo di 4’20”33. Bene anche le Ragazze, Lucrezia Dordoni, Cecilia Ricci, Sara Trespidi ed Elena Zilli, che hanno ottenuto il 19° posto con la staffetta 4×200 stile libero col tempo di 9’33”43 e il 23° posto con la staffetta 4×100 stile libero col tempo di 4’23”51.

Questi gli altri risultati : Lucrezia Dordoni 22^ nei 50 stile libero con 28”86, 26^ nei 100 stile libero con 1’02”72 e 34^ nei 200 stile libero con 2’19”42; Sara Trespidi 15^ nei 400 misti con 5’36”30 e 42^ nei 100 delfino con 1’11”94; Luca Trespidi 32° nei 200 misti con 2’21”63; Matteo Zilli 23° nei 400 misti con 5’09”15, 28° nei 200 delfino con 2’21”29 e 71° nei 200 dorso con 2’32”27.

Da segnalare anche l’ottavo posto di Simone D’Ascanio, atleta della categoria Junior della Nino Bixio, negli 800 stile libero col tempo di 8’43”61 ai Campionati Regionali Estivi che si sono svolti sempre a Lodi da giovedì 14 a domenica 17 luglio 2022. D’Ascanio ha ottenuto anche il 17° posto nei 400 stile libero col tempo di 4’12”06 e nei 200 stile libero col tempo di 1’59”86.