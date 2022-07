Nuoto pinnato, Calypso sul podio agli italiani master di fondo

CAMPIONATI ITALIANI MASTER DI FONDO: TORTIS, BAZZANI, ALARIO E BONELLI A PODIO – Si sono disputati il 29 e 30 luglio al lago di Viverone in provincia di Biella i Campionati Italiani di fondo di nuoto pinnato.

Le distanze previste in questa edizione erano i 1000 e 3000 metri negli stili pinne e monopinna con gli atleti divisi per categorie di 5 anni.

La Calypso ha concluso la manifestazione nel migliore dei modi conquistando 8 medaglie e giungendo al terzo posto nella classifica di coppa Italia maschile.

Mattatore dell’evento è stato il piacentino della Calypso Vincenzo Tortis che venerdì ha dominato la distanza dei 3000 metri vincendo la classifica generale assoluta oltre a quella di categoria m55 e sabato ha vinto l’oro nei 1000 m55 concludendo al sesto posto generale.

Ottimi risultati sono stati conseguiti anche per Claudio Bonelli che ha vinto i 1000 master 40, mentre Stefano Bazzani master 50 e Jonathan Alario master 30 hanno conquistato 2 argenti nelle 2 gare disputate.

“Anche la squadra master sta crescendo numericamente e nei risultati” ha commentato il tecnico Jonathan Alario “a settembre ci saranno i mondiali di fondo per club e noi ci saremo con tante ambizioni”.