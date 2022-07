Nuovi serramenti alla materna “San Rocco” di Fiorenzuola

Efficienza energetica: nuovi serramenti alla “San Rocco” di Fiorenzuola – Quella che accoglierà gli alunni e il personale educativo all’avvio dell’anno scolastico 2022-23 sarà una scuola dell’infanzia “San Rocco” completamente rinnovata, grazie ai lavori di miglioramento dell’efficienza energetica effettuati nel corso della scorsa annata scolastica e che hanno compreso, in particolare, la sostituzione dei serramenti del plesso di via San Rocco.

LE CARATTERISTICHE E I COSTI DELL’INTERVENTO – L’intervento, progettato e diretto dai tecnici comunali Luigi Galantin e Linda Gobbi, ha comportato l’installazione di serramenti in alluminio e a taglio termico – alcuni fissi ed altri apribili – con l’inserimento al loro interno di veneziane orientabili e impacchettabili, in vetrocamera: in ottica di risparmio energetico, si tratta di vetri stratificanti isolanti e a basso emissivo (capaci cioè di evitare la dispersione di calore verso l’esterno) mediante l’introduzione di gas argon e una canalina “warm-edge”, che può offrire un’elevata tenuta all’aria e all’acqua. Tra i serramenti installati trovano inoltre spazio nuove porte ad un’anta e dotate di maniglione antipanico, in grado di garantire una corretta via di fuga in caso di emergenza, secondo la normativa vigente. Il costo complessivo dell’intervento è di 180 mila euro, interamente finanziati dal Ministero dell’Interno mediante il “decreto crescita”, con cui i Comuni hanno beneficiato di contributi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

IL COMMENTO DEL SINDACO – “L’Amministrazione Comunale – ha illustrato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi – ha scelto di impegnare i fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per migliorare l’efficienza energetica della scuola “San Rocco”, che risultava essere la più carente sotto gli aspetti del consumo energetico. I lavori effettuati permetteranno un incremento della vivibilità all’interno dell’edificio, aumentando di conseguenza il grado di benessere dei bambini e del personale scolastico impiegato nel plesso”.