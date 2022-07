Nuovo carico di farmaci per la popolazione ucraina grazie al Gruppo Piacentino Rotary

I Rotary del Gruppo Piacentino di nuovo al fianco alla popolazione ucraina colpita dal conflitto. Dopo l’ingente somma di oltre 110mila euro raccolta da Croce Rossa Comitato di Piacenza nelle farmacie di Federfarma aderenti al service “We cure Ucraina” in collaborazione con i Rotary, venerdì scorso (1 luglio) è stato spedito un nuovo carico di prodotti farmaceutici, soprattutto per prime medicazioni, e apparecchiature medicali, quali elettrocardiogramma ed ecografi con strumentazione completa e accessori, che una volta in Ucraina verranno smistati nelle strutture ospedaliere e ospedali da campo.

“Purtroppo la guerra continua, e con essa la necessità di curare e alleviare, prontamente e adeguatamente, le sofferenze di chi viene colpito – spiega Maria Grazia Sabato, responsabile del service per i Rotary del Gruppo Piacentino -. Abbiamo in previsione altre ulteriori spedizioni, che riusciamo a concretizzare grazie alle importanti somme in denaro pervenute in donazione da Cittadini, Aziende e Associazioni, a sostegno di questo service specifico sui medicinali, e che, ci tengo a precisarlo, vengono totalmente investite nei prodotti richiesti direttamente da esponenti istituzionali Ucraini con cui siamo in contatto”.

Decisivo il contributo di Svitlana Dzyuba Ludovico verso i connazionali sotto l’incubo della guerra, che – insieme a quello promosso dal Rotary – segue l’organizzazione di trasporti, mezzi e persone, di svariati carichi umanitari.