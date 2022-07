Opere poco note della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi in mostra a Rivergaro

In mostra presso l’Auditorium Casa del Popolo di Rivergaro dal 16 luglio al 4 settembre una selezione di 22 opere della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. I dipinti, solitamente non visibili al pubblico perché custoditi nei depositi della Galleria o impiegati nell’abbellimento di uffici sono accomunati dallo stretto legame con il territorio, sia dal punto di vista autoriale che tematico. La città di Piacenza, le sue valli, il fiume Po sono infatti i soggetti ricorrenti di opere eseguiti da artisti quali – tra gli altri – Stefano Bruzzi, Michele Cascella, Francesco Ghittoni, Casimiro Jodi, Emilio Perinetti, Giuseppe Sidoli, Alfredo Soressi.

La mostra è promossa e allestita dal Centro di Lettura di Rivergaro A.P.S. con il patrocinio del Comune di Rivergaro e riprende la consuetudine delle analoghe esposizioni estive che tra il 2004 e il 2010 videro collaborare la Galleria piacentina e il Centro di Lettura di Rivergaro. L’intento è quello di ampliare l’offerta culturale, attivando collaborazioni virtuose tra istituzioni e tra città e territorio tramite la valorizzazione di opere, che proprio al territorio sono intimamente legate.

Come scrive nel catalogo dell’esposizione Filippo Lezoli, giornalista particolarmente attivo in ambito culturale oltre che appassionato conoscitore del panorama piacentino: “Per potere affermare di conoscere una città non è d’altronde sufficiente visitarne i palazzi più celebri, ma occorre sporcarsi le scarpe sulle strade secondarie. Piacenza e i suoi dintorni non fanno eccezione. Questa mostra prova a farlo con una scelta di opere “minori” che declinano la nostra città e la provincia nei suoi monumenti simbolo, ma anche nel fiume Po, o ancora nel duro lavoro della gente di campagna che ne sottolinea la vocazione agricola, piuttosto che nella vita che si svolge nelle valli.”

L’agile catalogo a corredo della mostra è curato da Filippo Lezoli e Lucia Pini, direttrice della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi ed è edito da TipLeCo. Il catalogo è distribuito gratuitamente in mostra a chi ne fa richiesta.

dal 16 luglio al 4 settembre 2022

Auditorium Casa del Popolo – Rivergaro

via Don Veneziani, 64

ORARI DI APERTURA

giovedì, venerdì 21.30 – 23.30

sabato, domenica e festivi

17.00 – 19.00, 21.30 – 23.30

INGRESSO LIBERO