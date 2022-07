Ottimo terzo posto per Davide Pau (Synergy) al Trail della Val Cenedola

Ottima prova per Davide Pau al “Trail della Val Cenedola”, gara valida per il campionato provinciale andata in scena domenica 24 luglio a Bore (Parma): il portacolori del sodalizio piacentino Synergy ha concluso al terzo posto assoluto con il tempo di 59’44”, staccato solo di dodici secondi dal secondo classificato, quest’ultimo avvantaggiato da una decina di anni in meno sulle spalle.

La competizione si svolgeva su due distanze, una da 22km con 982mt di dislivello positivo e una da 12km con 482mt di dislivello positivo, con il caldo che non ha dato tregua nemmeno su questi percorsi immersi nel verde e nei boschi, ad altitudini che normalmente favoriscono clima più consono a questo sport. “Una gara dura, ma divertente” – spiega Pau, che ha corso sulla distanza dei 12 km (short trail) rivaleggiando con gli avversari per tutto il tracciato. La referente della Synergy Running Team, Alessandra Arcari, dichiara di non avere dubbi sulle potenzialità di Pau: “Ha sempre dimostrato grande attitudine nello sport con risultati di alto livello”.