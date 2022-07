Pagamenti per i componenti dei seggi elettorali, cosa fare per chi non lo ha ricevuto

Pagamenti per i componenti dei seggi elettorali, chi non ha ancora ricevuto l’accredito può rivolgersi agli sportelli di Credit Agricole

L’Ufficio Elettorale del Comune di Piacenza comunica che i compensi per i componenti dei seggi elettorali (presidenti, segretari e scrutatori) impegnati in occasione del referendum e delle consultazioni amministrative (primo turno e ballottaggio) del 12 e 26 giugno scorsi sono stati accreditati. Chi a suo tempo non aveva comunicato il proprio codice Iban e, in generale, coloro che non hanno ancora ricevuto il compenso per l’attività prestata in tale occasione, possono rivolgersi allo sportello di una qualsiasi delle filiali del gruppo bancario Credit Agricole Italia, presso il quale, esibendo il documento di identità, potranno ottenere l’onorario maturato. Per qualsiasi informazione può essere contattato l’Ufficio Elettorale: tel. 0523 492669, email u.elettorale@comune.piacenza.it.