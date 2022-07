Palestre nuove coi fondi Pnrr, nessun progetto finanziato presentato dai comuni

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie dell’Avviso per il potenziamento delle infrastrutture dello sport a scuola nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tredici interventi sono stati ammessi al finanziamento per l’Emilia Romagna sulla messa in sicurezza, uno solo per nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento (più tre ammessi con riserva). VAI ALLE GRADUATORIE

Nessuna richiesta proveniente dai comuni provincia di Piacenza è stata ammessa al finanziamento. Per interventi di messa in sicurezza delle palestre il comune di Borgonovo aveva richiesto 560 mila euro, Villanova 161 mila, Alta Val Tidone 1.106 mila, Morfasso 105 mila, Ziano Piacentino 110 mila, Besenzone 40 mila, Castelvetro Piacentino 135 mila, Gropparello 228 mila. Interventi di nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento erano stati richiesti dai comuni di Vigolzone (1.058 mila euro), Gossolengo (450 mila), Alta Val Tidone (596 mila) e Alseno (680 mila).

Per le palestre (nuove costruzioni o interventi per la messa in sicurezza di quelle esistenti) lo stanziamento previsto dal PNRR è di 300 milioni. Con questi fondi e con ulteriori circa 31 milioni stanziati con decreto del Ministro dell’Istruzione, saranno finanziati a livello nazionale 444 interventi, 298 su strutture già esistenti e 146 per le nuove costruzioni. Le quattro regioni con il numero più alto di interventi finanziati sono del Mezzogiorno: Campania (70), Sicilia (54), Basilicata (48), Calabria (42). Le risorse sono ripartite su base regionale e rispettando il criterio che prevede almeno il 40% dello stanziamento destinato alle regioni del Mezzogiorno: le Regioni del Sud hanno ottenuto oltre il 52% dei fondi, per un totale di 174.747.786,12 euro. Le domande pervenute alla scadenza dell’Avviso, lo scorso 28 febbraio, erano 2.859, per un totale di finanziamenti richiesti oltre i 2,8 miliardi sui 300 milioni disponibili. “L’incremento delle palestre e delle infrastrutture per le nostre ragazze e i nostri ragazzi rappresenta uno strumento importante per costruire quella scuola aperta, inclusiva e affettuosa che vogliamo – dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi –. Lo sport è un grande alleato della scuola”.

Inoltre, sono stati riaperti i termini dell’Avviso per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, sempre nell’ambito del PNRR. Sono risultate già ammissibili 600 candidature. Adesso, grazie a un ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro, i Comuni avranno la possibilità di presentare la propria domanda fino alle ore 15 del 22 agosto 2022. Erano stati invece finanziati dal PNRR i progetti di ampliamento delle mense scolastiche della scuola Carella di Piacenza (851 mila euro) e della scuola di Alseno (404 mila), e la riconversione dei locali esistenti di Caorso (400 mila euro). VAI ALLE GRADUATORIE