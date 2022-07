Pallacanestro Fiorenzuola saluta quattro giocatori del roster 2022

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica che alcuni membri della stagione 2021/2022 non saranno parte del roster 2022/2023 per la Serie B Old Wild West.

Tutta la società Fiorenzuola Bees intende ringraziare per professionalità e per il grande impegno dimostrato i giocatori:

– Giacomo Filippini – 15,5 punti; 10,9 rimbalzi di media in stagione

– Michele Rubbini – 13,5 punti; 6,1 rimbalzi; 3,9 assist di media in stagione

– Denis Alibegovic – 13,5 punti; 6,4 rimbalzi di media in stagione

– Petar Jovanovic – 1,6 punti; 2,2 rimbalzi di media in stagione

Tutti e 4 hanno contribuito ad una stagione conclusasi per differenza canestri senza la possibilità di accedere ai playoff, ma dimostrandosi giocatori importanti all’interno del roster. “Ai 4 giocatori – si legge nella nota del club – il migliore augurio da parte di Pallacanestro Fiorenzuola 1972 per un futuro sportivo di alto livello”.