Pallavolo Sangiorgio conferma la centrale Zoppi per la terza stagione consecutiva

La centrale reggiana Valentina Zoppi vestirà la maglia della Pallavolo Sangiorgio per la terza stagione consecutiva. Arrivata nel piacentino nella stagione 2020/2021, Zoppi, centrale, classe 1999, è la seconda conferma, dopo quella dell’alzatrice Micaela Perini, della Pallavolo Sangiorgio, in vista del prossimo campionato nazionale di serie B2, il quarto della storia della società guidata dal presidente Giuseppe Vincini.

“Sono molto contenta di poter proseguire il mio percorso sportivo a San Giorgio per il terzo anno consecutivo – spiega – è un ambiente stimolante in cui si lavora bene e con serietà. L’obiettivo personale è sempre quello di migliorarsi, mettersi in gioco e togliersi qualche soddisfazione in più”. Sono dunque tre le conferme, fino a questo momento, per la società della Valnure, dopo quelle del mister Matteo Capra e dell’alzatrice Micaela Perini.