Persona travolta sui binari, treni per Milano bloccati

Il traffico ferroviario da Piacenza in direzione Milano è interrotto dalle ore 8 e 30 circa di lunedì mattina (11 luglio) a causa di un incidente avvenuto in territorio lombardo appena superato il ponte fluviale sul Po. Da quanto si è appreso una persona sarebbe stata travolta sui binari da un convoglio in transito e per consentire i soccorsi è stato necessario fermare i treni diretti in Lombardia. Si segnalano disagi naturalmente per i pendolari piacentini diretti a Milano.

IN AGGIORNAMENTO