Piace, domenica amichevole a Salsomaggiore con lo Spezia Primavera

Dopo il buon test contro il Monza, domenica 24 luglio è in caledario la seconda amichevole precampionato per il nuovo Piacenza guidato da Manuel Scalise. Al Comunale “Clemente Francani” di Salsomaggiore Terme, l’avversario sarà lo Spezia Primavera: calcio d’inizio alle 17:30, ingresso gratuito.

Sabato prossimo, 30 luglio, è in programma un altro test amichevole contro la Pergolettese (ore 17). Successivamente, dalle ore 20, i biancorossi si trasferiranno a Gossolengo per la Festa Biancorossa in Piazza Roma, con la presentazione della squadra e delle maglie 2022/23.