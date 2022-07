Piace, Paolo Marchi saluta dopo due stagioni: passa al Sangiuliano City

Il Piacenza Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Paolo Marchi al Sangiuliano City.

“A Paolo, che ha difeso i colori biancorossi nelle ultime due stagioni collezionando 48 presenze – scrive il club biancorosso in una nota -, un sentito ringraziamento per l’impegno profuso e un in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera”.