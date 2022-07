Piace, partito il ritiro di Salsomaggiore. Saluta Corbari, dall’Empoli arriva Rizza

Primo giorno di allenamento, nel ritiro di Salsomaggiore Terme, per il nuovo Piacenza Calcio guidato da Manuel Scalise. La squadra resterà in ritiro fino al 29 luglio: mercoledì 20 luglio alle ore 17:30 è in programma a Monzello la prima amichevole ufficiale con il Monza.

Il club annuncia intanto di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni sportive del terzino sinistro Alessio Rizza dall’Empoli Football Club. Classe 2003, Rizza è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli: con la maglia azzurra nelle ultime due stagioni ha disputato il campionato Primavera 1, laureandosi campione con il club toscano nella stagione 2020/21. Nei due campionati ha collezionato oltre 60 presenze, realizzando una rete e 6 assist. Nel 2021/22 ha disputato anche la UEFA Youth League.

Saluta invece Piacenza Andrea Corbari, ceduto a titolo definitivo alla Virtus Entella.

PARTE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI – Si apre intanto oggi, 15 luglio, la campagna abbonamenti in vista della prossima stagione di serie C. Questa sera, in occasione dei Venerdì Piacentini, sarà allestito in Piazza Cavalli 11 uno stand in collaborazione con Lux dove si potrà sottoscrivere la tessera con alcune tariffe speciali riservate a questa giornata.