Piace, sabato test con la Pergolettese. E in serata festa biancorossa a Gossolengo

Nuovo test precampionato per il Piacenza: sabato pomeriggio, 30 luglio, avversario, a Ripalta Cremasca, sarà la Pergolettese (centro sportivo, ore 17, ingresso gratuito). Successivamente, dalle ore 20, i biancorossi si trasferiranno a Gossolengo per la Festa Biancorossa in Piazza Roma, con la presentazione della squadra e delle maglie 2022/23; durante la serata, dalle 20 alle 23 presso uno stand allestito in piazza, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla prossima stagione.

STUCCHI PASSA AL LECCO – Saluta intanto Piacenza Simone Stucchi: come comunica il club biancorosso, il portiere è stato ceduto a titolo definitivo al Lecco. “A Simone – si legge nella nota della società – va un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in maglia biancorossa ed un in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera”.