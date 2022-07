Piace, tegola Anatrella: frattura del radio. In biancorosso il giovane Giacchino

Arriva una brutta notizia per il Piacenza Calcio dal ritiro di Salsomaggiore: come comunicato dal club biancorosso, il portiere Dario Anatrella in uno scontro di gioco durante la seduta di allenamento ha riportato la frattura del radio dell’avambraccio destro. “L’iter riabilitativo ed i relativi tempi di recupero – viene fatto sapere – saranno valutati nei prossimi giorni”.

In biancorosso arriva intanto il giovane centrocampista, classe 2003, Simone Giacchino. Cresciuto tra i settori giovanili di Juventus e Milan, nella passata stagione ha vestito la maglia della Sanremese nel girone A di Serie D, collezionando 37 presenze tra campionato, coppa e play-off.