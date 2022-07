Piacenza Baseball, ai playoff il primo avversario è Reggio Emilia

Al termine di una regular season estenuante, fatta di alti e bassi e condizionata da un equilibrio fuori da qualunque consuetudine, il Piacenza Baseball ha raggiunto sul filo di lana quello che era l’obiettivo minimo stagionale. La qualificazione ai play-off è arrivata giusto all’ultimo inning della ventottesima partita, con la vittoria col minimo scarto su di un Fossano che, al momento di essere trafitto, contava sul corridore in base del potenziale pareggio.

Tensioni alle quali non si è mai abituati, ma che hanno contraddistinto un campionato dai connotati davvero inusuali. Basti pensare che, prima dell’ultimo turno, solo Codogno e Milano erano matematicamente ai play-off, con tre squadre a lottare per gli ultimi due posti disponibili. A lascarci le penne è stata Avigliana, che dopo essere stata a lungo capolista è letteralmente crollata nell’ultimo mese e mezzo collezionando nove sconfitte in dodici partite. Il tutto a vantaggio di un Piacenza capace di trovare nel rush finale quella continuità (cinque vittorie nelle ultime sei partite) mancata nel resto della stagione. Un cammino fatto di alti e bassi, che a un certo punto avevano persino risucchiato i biancorossi ad una sola lunghezza dalla zona play-out.

Per inquadrare l’imprevedibilità della squadra di Marenghi possono bastare due dati eclatanti: il Piacenza è stata l’unica squadra capace di infliggere due sconfitte nella stessa giornata al Codogno, finito primo, ma anche di concedere tre vittorie su quattro allo Junior Parma, finito ultimo. E meno male che tutto è finito bene (la classifica parla addirittura di terzo posto, anche se gli scontri diretti con Alghero hanno condannato i nostri alla quarta piazza), nonostante il rammarico per le tante rimonte subite e per le troppe sconfitte maturate nei finali di partita. I play-off per la serie A potevano essere conquistati in anticipo e in una posizione più favorevole, ma ormai il tempo per le recriminazioni è scaduto.

Il quarto posto non aiuta e così, il 27 e 28 agosto ed il 3 e 4 settembre prossimi, il nemico da affrontare sarà Reggio Emilia, dominatore nel girone B con 23 vittorie e 5 sconfitte. Una sfida al meglio delle cinque partite ricca di fascino. Le due società erano in franchigia ai tempi dello storico Scudetto di IBL2 del 2013 ed ora la sorte, nell’anno del Cinquantenario del Piacenza, si permette lo scherzetto di metterle una di fronte all’altra in un appuntamento così prestigioso come quello degli spareggi per la promozione nella massima serie. Da una parte Reggio costruita col preciso proposito di salire di categoria, dall’altra Piacenza che non ha nulla da perdere, che tecnicamente non è poi così lontana e, giusto per crederci, spera di poter contare sull’indispensabile pizzico di buona sorte che quest’anno onestamente si è manifestato molto poco.