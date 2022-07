Piacenza ricorda le vittime del genocidio di Srebrenica: corteo l’11 luglio

Lunedì 11 luglio ricorrono i 27 anni del Genocidio di Srebrenica, in Bosnia ed Erzegovina. In occasione della ricorrenza, il Dzemat Ilm Piacenza (Comunità islamica dei Bosniaci a Piacenza) e la Mreza mladih Piacenza (Rete dei giovani bosniaci di Piacenza) organizzano un corteo commemorativo da Piazza Duomo a Piazza Cavalli in ricordo delle 8372 vittime innocenti del Genocidio, in programma alle ore 19

“Il massacro di Srebrenica – ricordano – è stato un genocidio di oltre 8000 ragazzi e uomini musulmani bosniaci, avvenuto nel luglio 1995 nella città di Srebrenica e nei suoi dintorni, durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina. La strage fu perpetrata da unità dell’Esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina guidate dal generale Ratko Mladić, con l’appoggio del gruppo paramilitare degli “Scorpioni”, in quella che al momento era stata dichiarata dall’ONU come zona protetta e che si trovava sotto la tutela di un contingente olandese dell’UNPROFOR. I fatti avvenuti a Srebrenica in quei giorni diedero una svolta decisiva al successivo andamento del conflitto”.

“Una sentenza della Corte internazionale di giustizia del 2007, nonché diverse altre del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia (ICTY), hanno stabilito che il massacro, essendo stato commesso con lo specifico intento di distruggere il gruppo etnico dei bosgnacchi, costituisce un “genocidio”. Tra i vari condannati, in particolare Ratko Mladić e Radovan Karadžić (all’epoca presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina) sono stati condannati in due momenti diversi dall’ICTY, il primo all’ergastolo ed il secondo a 40 anni di reclusione. La Corte penale internazionale dell’Aia ha poi applicato la pena dell’ergastolo anche a Karadžić”.

L’anno scorso l’evento è stato organizzato sul Pubblico Passeggio, dove hanno partecipato più di duecento persone, tra cui il Console generale della Bosnia ed Erzegovina, Dragan Mihaljevic, che ha confermato la sua presenza anche quest’anno.