Per il secondo anno consecutivo, la Polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta si è aggiudicata risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna partecipando ad un bando ad hoc, attraverso un progetto dal titolo “Sicurezza stradale parliamone. Vergogna, Velocità e Alcol”.

La notizia è stata data con comprensibile soddisfazione dai rappresentanti dei Comuni dell’Unione, che per l’occasione si sono riuniti presso la casa comunale di Rottofreno: Patrizia Calza sindaco di Gragnano Trebbiense e presidente dell’Unione, Paola Galvani, sindaco di Rottofreno, Aldo Abruzzese, vice sindaco del Comune di Gossolengo e Filippo Zangrandi, sindaco di Calendasco. Il comandante Paolo Costa, a cui sono andati i ringraziamenti di tutti gli amministratori, ha illustrato il progetto spiegando che la somma, pari a 30 mila euro, verrà utilizzata per l’acquisto di strumentazione come il telelaser, l’etilometro e lo spray antiaggressione. Il precedente contributo di 34 mila euro, ottenuto lo scorso anno, è stato invece utilizzato per attrezzare una stazione mobile, cioè un veicolo attrezzato come ufficio mobile, trazione 4 X 4, da usare nell’occasione di fiere, mercati e punti di ascolto sul territorio oltre che per l’acquisto di nuove divise antitaglio per gli Agenti.

Foto 2 di 2



Come hanno sottolineato gli amministratori, si tratta di strumentazioni molto importanti per assicurare il controllo di un territorio assai vasto, caratterizzato dalla presenza di otto strade provinciali, due statali e 40mila passaggi giornalieri di veicoli che aumentano con la chiusura della statale 10 in mezzo a San Nicolò e Rottofreno, come ha sottolineato il sindaco Galvani. Gli incidenti rilevati nel 2021 sono stati 101 a fronte dei 70 circa del 2019: si è quindi registrato un aumento dell’incidentalità, sicuramente – viene spiegato – dovuta alla alta velocità, ma anche all’uso di sostanze stupefacenti. La collaborazione con le forze dell’ordine, carabinieri e polizia, è sempre molto stretta ed efficace.

La presidente, a nome di tutti gli amministratori ha evidenziato l’impegno a rafforzare il corpo dei vigili al fine di potenziare il controllo del territorio e a garantire la sicurezza sulle strade, oltre che a lavorare per potenziare e aumentare i servizi dell’Unione mettendo in evidenza i vantaggi già registrati da tutte le amministrazioni grazie ai servizi già attivi. Con 10 agenti, oltre al comandante, si potrà avviare un presidio fisso a San Nicolò (dove già è presente il lunedì mattina) oltre a quello di Rivergaro, facilitando il contatto tra la polizia locale e i cittadini. Andrea Albasi, sindaco di Rivergaro, impossibilitato a partecipare, ha comunque fatto pervenire le sue osservazioni in merito alla necessità di un potenziamento del controllo soprattutto per arginare l’alta velocità su strade particolarmente battute come la statale 45.