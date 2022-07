Un vasto incendio è divampato nella prima serata del 22 luglio a Podenzano (Piacenza), all’interno di un’azienda. In particolare le fiamme hanno interessato una parte di un capannone adibito a magazzino in via Araldi, senza intaccare lo stabilimento: diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto giunte da Fiorenzuola e Piacenza, con due autopompe e altrettante autobotti: da quanto si è appreso, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si protrarranno per diverse ore. Da chiarire le cause che hanno innescato il rogo: tra le ipotesi quella di un cortocircuito.

