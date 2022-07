Pontenure amplia i servizi online: attivo lo sportello telematico. Incontri con i cittadini

L’Amministrazione Comunale di Pontenure conclude il pacchetto informatico: «La comunità si unisce e si sostiene fisicamente e anche a livello informatico». Dopo il nuovo sito web e l’App Municipium, il Comune va ad aggiungere un ulteriore tassello con l’attivazione dello sportello telematico, un modo alternativo per accedere ai servizi informatizzati attraverso l’identità digitale.

Lo sportello telematico del Comune di Pontenure ha lo scopo di semplificare il modo di accedere a determinati servizi al cittadino degli uffici comunali: i pontenuresi, attraverso lo SPID, possono avanzare un ventaglio di richieste e ricevere digitalmente, e in poco tempo, i risultati. «Ad ottobre, abbiamo in programma alcuni incontri con la cittadinanza avvalendoci di personale specializzato della azienda informatica Maggioli con lo scopo di far conoscere le potenzialità dell’applicazione e dello sportello telematico, attraverso spiegazioni dettagliate sul loro utilizzo» – conferma l’amministrazione.