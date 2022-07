Profumo d’azzurro per Monaco (Volley Academy Piacenza), agli Europei con la Nazionale U17

La Volley Academy Piacenza è orgogliosa di comunicare che l’atleta Maia Carlotta Monaco (cresciuta nel Futura Volley giovani di Busto Arsizio e trasferitasi da pochi giorni nella Volley Academy Piacenza) è stata convocata, dal tecnico federale della Nazionale Italiana Under 17 femminile Michele Fanni, per i Campionati Europei Under 17 femminili che si terranno in Repubblica Ceca dal 16 al 24 luglio 2022. Tutta la Volley Academy Piacenza, a partire dal presidente Corrado Marchetti, desidera complimentarsi con Maia Carlotta per il prestigioso traguardo raggiunto.