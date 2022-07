Prosegue anche lunedì l’allerta caldo “Punte di 39 gradi in pianura”

Prosegue nel piacentino e in tutta l’Emilia Romagna l’allerta per alte temperature. Anche nella giornata di lunedì 25 luglio il caldo non mollerà la presa e la protezione civile ha diramato un avviso di colore “arancione” nella nostra provincia per le aree di pianura e “giallo” per la bassa collina.

Si prevede – si legge – la persistenza di valori massimi elevati di temperatura, che resteranno al di sopra dei 37 gradi, con punte di 39 gradi sulle aree di bassa collina e di pianura; nel corso della giornata si prevedono anche brevi rovesci o temporali sulle aree dei rilievi appenninici centro-occidentali, con possibili effetti e danni associati”.

LE PREVISIONI METEO PER L’INIZIO SETTIMANA

Anche nella giornata di sabato è stata la zona di Villanova, dove si sono sfiorati i 38 gradi, a far segnare le temperature più elevate nella nostra provincia; quasi 37 i gradi registrati a Pontenure, mentre a Piacenza città si sono superati i 35 gradi. Nel piacentino è ormai l’undicesimo giorno consecutivo di persistenza in pianura delle condizioni di almeno debole disagio bioclimatico (il quinto in collina), una situazione che non cambierà nemmeno nelle prossime ore.