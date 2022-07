Terminati gli interrogatori di garanzia “Sempre difeso i lavoratori e sempre lo faremo”

Proseguono gli interrogatori di garanzia, iniziati nella mattinata del 21 luglio, per i sindacalisti arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulla logistica.

Davanti al gip Sonia Caravelli sono comparsi stamattina, 22 luglio, Roberto Montanari, Elderdah Fisal, Abed Issa Mahmoud Elmoursi e Riadh Zaghdane. I primi tre indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e hanno fornito spontanee dichiarazioni al giudice, dissociandosi dai reati contestati e rivendicando la legittimità della loro azione sindacale. Per Fisal è stata chiesta la revoca dell’obbligo di firma dall’avvocato Arturo Salerni, che insieme a Marco Lucentini difende i quattro sindacalisti.

“Spero che la richiesta dell’avvocato venga accettata – dichiara Fisal -. Riteniamo false le accuse che ci sono state rivolte, abbiamo sempre operato per difendere i diritti dei lavoratori, anche rivolgendoci ai tribunali per chiedere il rispetto della legge da parte dei datori di lavoro quando un lavoratore viene licenziato e reintegrato secondo una sentenza. Abbiamo fatto numerose cause legali per difendere i diritti dei lavoratori. Siamo estranei a tutte le accuse, finora abbiamo sempre difeso i lavoratori e continueremo a farlo”.

Montanari ed Elmoursi (Usb) sono attualmente agli arresti domiciliari, Fisal è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per Zaghdane è attivo il divieto di dimora nella provincia di Piacenza. Nella mattinata del 21 luglio erano stati interrogati dal gip gli esponenti sindacali Si Cobas Ali Mohamed Arafat, Bruno Scagnelli e Carlo Pallavicini e il coordinatore nazionale Aldo Milani.