Punta da un insetto va in shock anafilattico, soccorsi in azione

Sono stati attimi di profonda apprensione per i familiari di una donna di 54 anni che, nella mattinata di martedì 5 luglio, mentre era all’esterno della propria abitazione a Polignano, frazione di San Pietro in Cerro (Piacenza), è stata punta da un imenottero ad una mano. La 54enne ha immediatamente iniziato ad accusare i sintomi dello shock anafilattico e si è accasciata a terra. Il marito, che era con lei in quel momento, ha dato l’allarme al 118.

Sul posto è intervenuta l’auto infermieristica di Roveleto di Cadeo e i sanitari della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore. I soccorritori del 118 hanno quindi provveduto a somministrare la terapia farmacologica del caso e la signora si è rapidamente ripresa: dopo essere stata stabilizzata, è stata condotta in ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo per ricevere ulteriori cure.