Punto dalle vespe va in shock anafilattico: soccorso un 54enne

Momenti di un apprensione nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 luglio per un uomo di 54 anni, in shock anafilattico dopo essere stato punto da alcune vespe.

L’amico che era con lui, vedendolo star male, lo ha caricato sull’auto portandolo alla sede della Pubblica Assistenza di Pontedellolio, dove il 54enne è svenuto. Fortunatamente in quel momento l’equipaggio sanitario si trovava sul posto e non impegnato in un altro servizio di emergenza territoriale ed è stato così in grado di prestare i primi soccorsi. È stata quindi attivata anche l’auto infermieristica del 118 in postazione alla Caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza per un rendez-vous (nella foto) avvenuto all’altezza dell’abitato di Albarola.

L’infermiere ha quindi sottoposto il 54enne alle terapie farmacologiche, prima del trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso cittadino. Da quanto si è appreso, fortunatamente le sue condizioni sono in rapido miglioramento.