Quadri e spot, Civardi in mostra al Club Cinefotografico

Sarà inaugurata sabato 9 luglio, alle 21, all’interno della sede del Club Cinefotografico di Fiorenzuola d’Arda in piazza Caduti 1 e nell’ambito della Notte bianca, la mostra “Quadri e spot”, che comprenderà circa trenta dipinti e la proiezione di numerosi spot pubblicitari creati per aziende di livello mondiale dall’eclettico artista fiorenzuolano Norberto Civardi.

La mostra, ad ingresso libero e gratuito, sarà visitabile ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 21 alle 23, e nei giorni festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, sino al prossimo 24 luglio. Non saranno peraltro solo quadri e spot ad animare la mostra, organizzata dallo stesso Club Cinefotografico e patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda: sottofondo musicale all’esposizione saranno infatti i brani del gruppo musicale – anch’esso dallo stile fortemente eclettico – “Dottor Rari”, formatosi nel 1978 e composto dallo stesso Civardi alla chitarra, oltre che da Roberto Grazioli (voce e basso) e Andrea Concari (batteria, basso e chitarra).

LA BIOGRAFIA DELL’ARTISTA – Norberto Civardi, nato a Fiorenzuola d’Arda il 13 marzo del 1947, iniziò la propria attività pittorica nei primi anni Settanta: la sua attività da consulente creativo nelle agenzie di pubblicità cominciò nel decennio successivo a Milano, da dove Civardi realizzò spot per prestigiosi marchi mondiali. Creatività che gli permise di ottenere numerosi premi e riconoscimenti internazionali, come il Clio Award al Festival Internazionale di New York; lo Short List al Festival Internazionale di Cannes, e il Premio Pubblicità e Successo al Festival di Venezia. Tra le varie locations che hanno ospitato le sue opere, Norberto ha esposto al Castello Sforzesco di Milano; al Centro Internazionale Cultura di Amsterdam, oltre che, in un contesto maggiormente locale, nella sua Fiorenzuola d’Arda e nella galleria Biffi Arte di Piacenza.

Nella foto: un quadro realizzato nel 1978 da Norberto Civardi e donato, dallo stesso autore, al Comune di Fiorenzuola d’Arda. Il dipinto si trova nella Biblioteca Comunale.