Ricerche in corso per una donna scomparsa da questa mattina

Ricerche in corso dalla mattinata di sabato 2 luglio per una donna che si è allontanata in bicicletta dalla sua abitazione in via Maddalena a Piacenza. L’allarme si è diffuso sui gruppi di vicinato della zona. In queste ore le operazioni di ricerca delle forze dell’ordine si sono estese lungo gli argini dei fiumi Po e Trebbia al momento hanno dato esito negativo.

La donna si sarebbe allontanata in sella alla sua bicicletta bianca, aveva con sè una borsa nera e porta occhiali da vista. Si chiama Anna Maria Galliacci, chiunque l’avesse vista può contattare le autorità o le forze dell’ordine.

Sono in corso di acquisizione registrazioni telecamera privata di un’abitazione nei pressi del domicilio della donna, che potrebbe averla ripresa all’uscita dall’abitazione.

In corso anche acquisizione telecamere Piazzale Torino, Piazzale Milano su ponte fiume Po, Stazione ferroviaria e Autostazione Seta, al fine di ricercare eventuali ultimi punti di avvistamento.