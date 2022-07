“Rilanciare il progetto su Piacenza” Lega a congresso a settembre

PIACENZA, LEGA: “A SETTEMBRE IL CONGRESSO, RIPARTIAMO UNITI” – I militanti, insieme al commissario regionale Andrea Ostellari, si sono riuniti lunedì sera nella sede della Lega di Piacenza, per programmare le attività di quello che sarà un coordinamento continuo tra la gente, i territori e il movimento.

«L’obiettivo è rinforzare il contatto con i piacentini, portando in Consiglio comunale la voce di tutti» commenta Andrea Ostellari. «La Lega è un movimento aperto al confronto e l’incontro di ieri è servito a ricaricare le batterie e riunirci in vista delle tante battaglie che ci attendono. Entusiasmo e voglia di mettersi in gioco non sono mancati. Entro metà settembre, anche a Piacenza, sarà convocato il congresso cittadino del partito per l’elezione del segretario di sezione, che sarà supportato dai responsabili dei dipartimenti tematici. Questi potranno affiancare l’attività del nostro consigliere comunale, Luca Zandonella.»

«Quella di ieri è stata una serata utile e operativa per il rilancio del nostro progetto su Piacenza e in Emilia Romagna» prosegue Matteo Rancan, capogruppo della Lega in Regione, anche lui presente ieri all’incontro. «Saremo sempre dalla parte dei piacentini che devono rimanere i protagonisti delle scelte che riguardano la loro città.»

All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, anche i senatori Simone Bossi e Pietro Pisani e il consigliere regionale Valentina Stragliati. (nota stampa)