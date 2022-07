Rimozione gru da un cantiere, viabilità modificata in via Madre Teresa di Calcutta

Il Comune di Piacenza comunica che, per consentire lavori di smontaggio e rimozione di una gru di cantiere, dalle 7.30 alle 19.30 di venerdì 29 luglio, nel tratto di via madre Teresa di Calcutta compreso tra l’intersezione con via Da Caverzago e quella con via Spazzali (nei pressi di Corso Europa) sarà vietata la circolazione sulla carreggiata Est, nonché sulla relativa pista ciclabile e sul marciapiede. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

I veicoli percorrenti via Madre Teresa di Calcutta, giunti all’intersezione con via Spazzali dovranno obbligatoriamente girare a sinistra in quest’ultima, mentre all’altezza di via Da Caverzago potranno scegliere se svoltare a destra o sinistra. Anche il trasporto pubblico sarà deviato su un percorso alternativo.