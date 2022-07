“Risarcimenti per cittadini e attività colpiti dal maltempo”

“La Regione si attivi in tutte le sedi istituzionali competenti per risarcire coloro che sono stati colpiti dall’improvvisa e forte ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte tra martedì e mercoledì 27 luglio in provincia di Piacenza, in particolar mondo in Val Tidone”.

A chiedere aiuto per i cittadini che hanno subìto ingenti danni a causa dei violenti temporali sono i consiglieri piacentini della Lega Valentina Stragliati e Matteo Rancan, capogruppo in consiglio regionale. Strade e abitazioni sono stati invasi dal fango e ancora una volta l’agricoltura piacentina ha dovuto fare i conti con la grandine, che ha distrutto produzioni e vigneti, oltre che alle strutture delle aziende e ai collegamenti stradali.

“In Alta Val Tidone, per quanto riguarda i vigneti, si rischia un calo delle rese fino al 60%” hanno lanciato l’allarme gli esponenti del Carroccio. “La perturbazione si inserisce in un contesto di fortissima siccità. Gli agricoltori speravano nelle piogge, ma non in una precipitazione violenta con grandine. La pioggia, infatti, è sempre attesa per combattere la siccità nelle campagne, ma per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa. I forti temporali, invece, provocano danni poiché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti” hanno ricordato.

“La grandine è la più temuta dagli agricoltori per i danni irreversibili che provoca ai raccolti e in una manciata di minuti è in grado di distruggere il lavoro di un anno in una situazione in cui la siccità ha già avuto un impatto devastante che va ad aggiungersi ai pesanti aumenti dei costi di produzione, come quello del gasolio” hanno spiegato i leghisti. “Queste realtà si trovano a fronteggiare problemi di irreperibilità di alcuni materiali e incrementi unilaterali da parte dei fornitori. La Regione prenda in mano la situazione e faccia in modo che arrivino risorse per un settore messo in ginocchio dalle contingenze di questo annus horribilis” – hanno concluso Stragliati e Rancan.