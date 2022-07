Rissa tra giovani a Carpaneto domenica notte, si cercano i responsabili

Controlli congiunti nella serata di domenica 17 luglio a Carpaneto. Impegnati gli agenti della polizia stradale di Piacenza, il corpo di polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e le pattuglie dei carabinieri. I controlli sono stati attuati in maniera mirata a seguito degli episodi di accesi diverbi avvenuti nei giorni scorsi nel paese, in accordo con la Prefettura e la Questura del capoluogo di provincia.

E questi episodi si sono ripetuti: intorno all’una e 30 di notte, in via Pallastrelli, nel centro abitato di Carpaneto, alcuni giovani si sarebbero affrontati, e – da quanto è stato possibile apprendere – sarebbero volate delle bottiglie. Una persona sarebbe rimasta lievemente ferita. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i partecipanti alla rissa e per ricostruzione di come si sono svolti i fatti.