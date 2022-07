Riveste Mulan di fiori: premiata all’Estrosa Floral Show la Fioreria del Duomo di Piacenza. Il concorso, giunto alla quinta edizione, si è tenuto il 13 e il 14 luglio ad Aprilia (Latina). Il negozio piacentino si è classificato al secondo posto assoluto alla competizione dedicata ai fioristi, provenienti da tutta Italia. A loro è stato chiesto di creare delle composizioni, ispirate alle principesse Disney. Fabula infatti era il tema proposto per questa edizione che ha visto i contendenti, dei veri e propri artisti, di confezionare, con il loro ingegno e creatività, veri e propri abiti di fiori, indossati da modelle, oltre a mazzi e composizioni floreali, sempre ispirati ai diversi personaggio.

Al negozio piacentino, rappresentato dalla titolare Velella Tagliaferri, con l’aiuto di Ilaria Centenari, è stata affidata Mulan, principessa guerriera dell’universo Disney, come musa ispiratrice. La Fioreria del Duomo ha conquistato il primo posto per il mazzo legato, così come per l’abito, mentre la composizione da tavolo ha ricevuto il terzo posto, finendo la gara al secondo posto assoluto. Sicuramente il riconoscimento più colorato e scenografico per Piacenza.