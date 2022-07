Rock Around The Book, a Nibbiano sabato sera tra Battisti e batarò

Rock Around The Book prosegue con una serata dedicata a Lucio Battisti e si sposta a Sala Mandelli di Nibbiano-Alta Val Tidone. La sera di sabato 16 luglio saranno ospiti Francesco Paracchini, direttore artistico dei Battisti Days a Molteno, scrittore, giornalista e coordinatore della rivista “L’isola che non c’è”, e Paolo Jachia, docente di semiotica e forme della canzone d’arte, autore di decine di libri sui principali cantautori italiani (da Vecchioni a Fossati).

Si affronteranno ed approfondiranno alcune tematiche per conoscere meglio il Lucio nazionale e per capire la sua grande influenza che ha tutt’oggi sui cantautori italiani della nuova generazione. A moderare l’incontro sarà il giornalista Oliviero Marchesi. Roberto Garioni eseguirà invece una serie di successi e brani meno conosciuti di Lucio Battisti. Prima e dopo la presentazione Dj con musica anni 60-70-80. Durante la serata si potrà degustare il tipico batarò, cotto in forno a legna, prodotto De.Co. dell’Alta Val Tidone e fiore all’occhiello delle manifestazioni di Sala Mandelli.

Ingresso gratuito – Facebook: Rock around the Book-Alta Val Tidone (PC)