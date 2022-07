“Rock around the book”, tre autrici protagoniste a Campremoldo Sotto

È stata una serata interessante e suggestiva quella che ha visto protagonista le donne a Campremoldo Sotto dove, nei giorni scorsi, si è svolta uno degli appuntamenti della Rassegna “Rock around the book” che mette insieme letteratura e musica visitando le principali piazze della Alta Val Tidone.

Il piccolo borgo, per l’occasione, è stato chiuso al traffico e il sagrato della chiesa, quale palcoscenico naturale, ha accolto le protagoniste della serata: tre autrici che, provocate dalle domande di Elisabetta Pallavicini, Bibliotecaria del Comune di Gragnano Trebbiense, hanno disquisito del ruolo delle donne nella musica, mettendo in evidenza la necessità di recuperare e valorizzare tante artiste che sono state protagoniste di gruppi o che in solitaria hanno svolto un lavoro artistico importante e spesso dimenticato. Laura Caroll, autrice di “Schiavi nella città più libera del mondo”, ha ripercorso le tappe della prima epoca punk italiana; Laura Pescatori, autrice di “Femlta”, ha richiamato alla memoria numerose musiciste da lei intervistate; Chiara Ferrari, con suo libro “Donne Folk”, ha portato gli spettatori in giro per il mondo raccontando di 46 cantautrici e interpreti del Folk revival.

“La musica – commenta la sindaca di Gragnano Patrizia Calza – ha accompagnato tanti cambiamenti sociali e tante volte ne è stata essa stessa artefice. Le donne c’erano, erano presenti, attive come oggi. Siamo felici di poter dare loro un palcoscenico per riproporle, per conoscere le ragioni che le hanno mosse e il contributo offerto al mondo della musica e all’evoluzione della società. Così come abbiamo voluto fortemente portare l’iniziativa in una frazione del nostro Comune. Confidiamo sia la prima di altre occasioni per valorizzare ciò che di bello custodiamo sul territorio e per rinsaldare il rapporto tra il capoluogo e le sue frazioni”.