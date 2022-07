Rubini accompagna a Veleia il talento di Frida Bollani

FESTIVAL DI TEATRO ANTICO DI VELEIA – Direzione Artistica Paola Pedrazzini: domenica 10 luglio – ore 21.30 FRIDA BOLLANI MAGONI con la partecipazione straordinaria di SERGIO RUBINI – Concerto per piano e voce con intermezzi di letture poetiche. Evento speciale per il Festival di Veleia.

Sergio Rubini, attore, autore e regista unico, sensibilissimo, capace di rinnovarsi con versatilità, torna a Veleia per una partecipazione straordinaria pensata per il Festival, dando corpo e voce ai versi d’amore e guerra di Neruda, Pavese e Szymborska che risuoneranno nell’antico foro veleiate alternandosi alle note (da Leonard Cohen ad Aretha Franklin) di un esclusivo concerto per piano e voce di Frida Bollani Magoni, la diciassettenne figlia d’arte, talento raro, scoperta dal grande pubblico grazie alle sue emozionanti esibizioni al Quirinale per il Presidente della Repubblica, con Roberto Bolle per il Duomo di Milano e all’interno della trasmissione del padre Stefano, Via dei Matti numero 0).

Disponibili gli ultimi posti, aggiunti per l’occasione per venire incontro alle tante richieste, chiamando il numero: 324.9297592 sabato dalle ore 16.00 alle 19.30 e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (o direttamente all’ingresso dell’area archeologica fino a esaurimento posti). A Frida Bollani Magoni e a Sergio Rubini verrà consegnato il premio del Festival di Teatro Antico di Veleia, una preziosa litografia a tiratura limitata del Maestro Gianfranco Asveri, realizzata in esclusiva per l’edizione 2022 del Festival. Dopo l’incontro-spettacolo, degustazione di vini e salumi piacentini.