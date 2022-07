Caccia all’affare: saldi estivi al via anche a Piacenza

Anche per l’estate 2022 l’inizio dei saldi resta fissato al primo sabato di luglio per un periodo di 60 giorni, ossia da oggi, sabato 2 luglio, fino al 30 agosto. Nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, non possono essere effettuate le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento (in base a quanto stabilito dal comma 2, art. 22 della L.R. 25/2017).

Per un corretto acquisto degli articoli in saldo, è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata; non è invece obbligatorio il cambio dopo l’acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l’obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo.

Il pagamento con carta deve essere accettato dal negoziante.