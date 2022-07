Salumi piacentini ancora protagonisti a Cesenatico con Tramonto DiVino

Dopo la prima tappa di Tramonto DiVino 2022, che ha preso avvio venerdì 22 luglio a Cervia sotto l’antica Torre San Michele, fra i Magazzini del Sale, la darsena e Borgo Marina, che per l’occasione si è trasforma in un’arena del gusto, è subito seguita venerdì 29 luglio la seconda tappa a Cesenatico nella splendida piazza Spose dei Marinai, fra il mare e il porto canale Leonardesco. Nella tappa più storica di Tramonto DiVino ancora una volta protagonisti i salumi DOP piacentini. Sul palcoscenico come sempre i vini e i prodotti Dop e Igp regionali proposti e raccontati nel tradizionale format con i banchi d’assaggio.

La serata è iniziata con assaggi dei prodotti Dop e Igp regionali messi a disposizione dei consorzi partner con questi prodotti protagonisti: Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina, Parmigiano Reggiano Dop a scaglie con gocce di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e Prosciutto di Modena, Squacquerone di Romagna DOP Piadina Romagnola IGP e Mortadella Bologna IGP.

Momento clou della serata sicuramente lo show cooking a quattro mani proposto dallo Chef Gianluca Gorini (Ristorante da Gorini San Piero in Bagno, una stella Michelin) coadiuvato da Carla Brigliadori della Scuola di cucina di Casa Artusi di Forlimpopoli. Gnocchi di Patata di Bologna Dop e salsa di Cozza Romagnola in porchetta è stato il piatto proposto, dove la pancetta piacentina DOP sapientemente croccantata ha contribuito alla realizzazione di una ricetta dai sapori e profumi indimenticabili.

Ad accompagnare i piatti, i sommelier di Ais Romagna ed Emilia hanno proposto degustazioni di

vini. Dalla Romagna: Bianchi Docg doc e Igt di Romagna fermi e frizzanti, spumanti metodo classico e charmat dolci e passiti (Albana; Trebbiano, Pagadebit, Famoso); Rossi Doc e Igt Romagna (Sangiovese, Sangiovese Sottozone; Sangiovese Riserva; Uvaggi internazionali. Per l’Emilia: Bianchi Docg doc Igt , fermi, frizzanti, spumanti charmat, dolci e passiti (Pignoletto Colli Bolognesi; Malvasie Parma e Piacenza; Spergola Reggio Emilia; Ortrugo Piacenza; Lambrusco: Varie tipologie (Sorbara, Castelvetro, Salamino, Reggiano); Rossi Doc e Igt (Gutturnio Classico e Riserva, uvaggi internazionali Colli Bolognesi; Fortana).

Nel corso della serata il giornalista conduttore Daniele De Leo ha raccontato le caratteristiche e peculiarità dei prodotti certificati dell’Emilia – Romagna, soffermandosi sulla distintività dei prodotti piacentini, dove la nostra Regione con 18 prodotti DOP e 26 prodotti IGP primeggia non solo in campo nazionale, ma addirittura in campo europeo.

“Con questa manifestazione torniamo a omaggiare e far conoscere il nostro territorio di cui i salumi piacentini DOP sono la bandiera agroalimentare – afferma Roberto Belli, Direttore del Consorzio di tutela Salumi DOP Piacentini – un mix di natura, storia, cultura e tradizione che delineano l’identità locale. Il forte legame con il territorio caratterizzano i nostri salumi DOP e il Consorzio, utilizzando le leve della comunicazione, da anni provvede a trasmettere queste conoscenze”.

Venerdì 23 e Sabato 24 Settembre Tramonto DiVino sarà in scena a Piacenza nella tradizionale manifestazione , organizzata proprio dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, “Piacenza è un Mare di Sapori”.