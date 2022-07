San Giorgio e Castel San Giovanni, doppio incidente stradale in provincia

Due incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, si sono verificati nella giornata del 19 luglio nel piacentino.

Intorno alle 10, due vetture si sono scontrate a San Giorgio in via Firenze, lungo la provinciale per Carpaneto. Una persona, rimasta contusa, è stata soccorsa dai sanitari – giunti sul posto con un’ambulanza della Pubblica Assistenza San Giorgio, assieme al personale infermieristico del 118 in postazione alla caserma dei vigili del fuoco di Strada Valnure – e condotta al pronto soccorso di Piacenza per accertamenti. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Piacenza.

Un secondo incidente si è verificato nel pomeriggio lungo via Allende a Castel San Giovanni: secondo una prima ricostruzione, una vettura ha sbandato andando a centrare un camion con rimorchio per poi finire di traverso in mezzo alla carreggiata. Illeso il conducente dell’auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valtidone e l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Castel San Giovanni, insieme ai vigili del fuoco di Castello per la messa in sicurezza.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale di Castel San Giovanni; disagi al traffico, con lunghe code e la via rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di ripristino della sede stradale.