Scivola in acqua e batte il capo, soccorso in Trebbia un 28enne a Dorba di Travo. E’ accaduto domenica 10 luglio in una zona piuttosto frequentata da bagnanti. Mancava poco a mezzogiorno quando il giovane probabilmente è scivolato nell’acqua battendo la testa nei sassi; procurandosi un trauma cranico e varie ferite alle braccia.

Il 118 ha subito inviato sul posto l’ambulanza della Pubblica Valtrebbia di Travo e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Alfeo. L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori che, dopo averlo immobilizzato, lo hanno posizionato sulla barella portantina e con la tecnica del contrappeso lo hanno issato fino alla strada. L’ambulanza lo ha poi trasferito all’ospedale di Piacenza in codice di media gravità.