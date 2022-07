Scontro auto-moto sulla strada del Penice, due feriti

E’ di due feriti, uno dei quali in condizioni serie, il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di domenica lungo la strada del Passo del Penice, all’incrocio con la provinciale 412R.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una vettura ed una moto: ad avere la peggio le due persone che viaggiavano in sella alla due ruote. Sono state soccorse dai sanitari del 118: sul posto anche l’elisoccorso che trasportato uno dei feriti all’ospedale Maggiore di Parma. L’altra persona coinvolta è stata invece condotta all’ospedale di Bobbio. Dei rilievi si occupa la polizia locale.