Scontro con un’auto all’incrocio, motociclista a Parma in elisoccorso: è grave

Sono gravi le condizioni di un motociclista rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 25 luglio a Roveleto di Cadeo (Piacenza).

E’ accaduto lungo Strada Zappellazzo, all’incrocio con via Fornace, dove l’uomo in sella alla due ruote – un piacentino di 60 anni – si è scontrato per cause in corso di accertamento con una Lancia Y condotta da un 78enne. A seguito dell’impatto la moto è finita in un campo a lato della carreggiata. Sul posto si sono portati i soccorritori, intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto e le auto infermieristiche da Roveleto e Fiorenzuola; attivato anche l’elisoccorso di Milano.

Dopo le prime cure sul posto, il il 60enne è stato condotto in volo all’ospedale Maggiore di Parma in codice rosso. Illeso invece il conducente della vettura. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale.