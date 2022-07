Scontro frontale in via Torre della Razza sotto al temporale di lunedì sera. Secondo una prima ricostruzione, una Bmw e una Peugeot, provenienti da sensi opposti di marcia, si sono scontrate mentre il temporale stava scaricando al suolo una forte pioggia. Anche a seguito del fondo reso srucciolevole, la Bmw ha ha sbandato perdendo il controllo e ha centrato la Peugeot che sopraggiungeva: inevitabile l’impatto.

È rimasto lievemente ferito il conducente della Peugeot, soccorso dai sanitari della Croce Rossa e trasportato al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Per effettuare i rilievi di legge sono intervenute due pattuglie della polizia locale del Comando di via Rogerio. Per ripristinare la sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.