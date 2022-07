Scontro frontale in via Turati, ferita una donna

Scontro frontale in via Turati a Piacenza. Poco dopo le 14 di martedì 12 luglio si sono scontrate frontalmente un’Audi Q2 e una Opel Corsa all’uscita della rotatoria della tangenzialina Sud che porta al quartiere Besurica. Nello scontro è rimasta ferita in modo serio una 29enne, al volante dell’Opel, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni e dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa e dall’auto infermieristica del 118. Illeso il conducente dell’Audi.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso temporaneamente la strada per poi procedere ad effettuare i rilievi di legge, mentre il personale di Sicurezza e Ambiente si è occupato del ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.